نقيب المحامين يشكل لجنة لإدارة ممتلكات النقابة بالغردقة

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب اليوم، قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة من النقابة العامة للمحامين والنقابة الفرعية للمحامين بالبحر الأحمر، تكون مهمتها إدارة ملف الحفاظ على ممتلكات نقابة المحامين بالغردقة والنظر في استثمارها وتشغيلها وصيانتها بالشفافية والكفاءة اللازمتين بغرض تحقيق المصلحة والنفع العام.

جاء ذلك في ضوء الإطلاع على التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في البلاغ المقدم من نقيب المحامين بشأن الإهمال لسنوات طويلة في إدارة وصيانة وتشغيل ممتلكات النقابة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وما شابها من إضرار بالمال العام وشبهات جرائم أخرى وعلى ما تم من أعمال لجنة الكسب غير المشروع المشكلة بمعرفة النيابة العامة حتى تاريخه.

ونص القرار على الآتي:

تشكل لجنة مشتركة من النقابة العامة للمحامين والنقابة الفرعية للمحامين بالبحر الأحمر، تكون مهمتها إدارة ملف الحفاظ على ممتلكات نقابة المحامين بالغردقة والنظر في استثمارها وتشغيلها وصيانتها بالشفافية والكفاءة اللازمتين بغرض تحقيق المصلحة والنفع العام.

وتلتزم اللجنة بالاجتماع بمقر النقابة العامة وإعداد دراسة تتضمن رؤيتها لهذا الملف في موعد غايته أسبوعان من تاريخ هذا القرار.

وأصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب اليوم قرارًا بتشكيل لجنة مصغرة لترتيب كل الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية السنوية ‏العادية للمحامين، وحدد اختصاصاتها.

وتتحدد مهام اللجنة في إعداد المستندات اللازمة للعرض على مجلس النقابة تمهيدًا للدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية وأخصها تقرير المجلس وتقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية (الميزانيات) وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما تختص اللجنة بمتابعة اللجنة المختصة بالدراسة اللازمة لتقرير الزيادة المقترحة للمعاشات لسرعة الانتهاء من عملها لعرض مقترح زيادة المعاشات على الجمعية العمومية.

وكذلك إعداد تقرير بالرأي بشأن إنهاء عمل مراقب الحسابات الحالي (أحمد إبراهيم جادو)، وتعيين مراقب حسابات جديد تقر تعيينه الجمعية.

ووفق القرار فإن تشكيل اللجنة يضم (حسين الجمال، عبدالمجيد هارون، صلاح سليمان، أسامة سلمان، محمد عبدالستار بدر) أعضاء مجلس النقابة العامة.