ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفن رخام وماشية حية وصودا كاوية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا فى حركة سفن بضائع عامة فقد استقبل السفينة APRIL DREAM التى ترفع علم مولدوفيا ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 6 أمتار، وذلك لتفريغ 6 آلاف طن رخام بالميناء.

كما استقبل الميناء السفينة ZAMZAM 1 وجنسيتها سانت كيتس ويبلغ طولها 91 مترا والغاطس 6 أمتار، وذلك لتفريغ 3700 طن رخام بالميناء.

كما وصل الميناء السفينة AL FAROUK التى ترفع علم سيراليون ويبلغ طولها 85 متر والغاطس 5 متر وذلك لتفريغ 3 آلاف رأس ماشية حية بالميناء . كما وصل الميناء أيضا السفينة ADIYAMAN التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 5.3 متر وذلك لشحن 3 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 31 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين . كما استقبل الميناء 4 سفن بضائع عامة وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن و التفريغ على الأرصفة وتسريع عمليات النقل عبر وسائل النقل المختلفة السكك الحديدية وسيارات النقل مما يساهم فى وصول البضائع العامة إلى أماكن التخزين بأنحاء الجمهورية .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن و التفريغ على الأرصفة وتسريع عمليات النقل عبر وسائل النقل المختلفة السكك الحديدية وسيارات النقل مما يساهم فى وصول البضائع العامة إلى أماكن التخزين بأنحاء الجمهورية.