وزير التعليم يعلن عن ورشة لتطوير اللغة الإنجليزية

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد بنك المعرفة المصري ورشة عمل لكل المهتمين بتطوير لغتهم الإنجليزية.

وأوضح الوزير من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الورشة تستهدف التعرف على كيفية استخدام أدوات "بريتانيكا" للمساعدة في تحسين اللغة الإنجليزية والمشاريع البحثية من خلال ورشة العمل، والمقرر يوم الأربعاء الموافق ١٠ نوفمبر الساعة ٨:٠٠ مساءً.

https://www.ekb.eg/ar/events?event=155982707showd&month=11&year=2021

ولمن يريد الاشتراك، يجب أن يسجل الآن وسيصل رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المسجل به.

وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائي، في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب من خلال تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات ونظرًا لكثرة التساؤلات التي ترد للوزارة.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم دمج اختباري الشهر الأول والثاني من الفصل الدراسي الأول معًا لطلاب الصف الرابع من الحلقة الابتدائية ــ هذا العام فقط ــ ويكون في المقرر الدراسي الذى تم تدريسه خلال تلك الفترة ويٌعقد على مستوى المدرسة، دون المساس بنظام التقييم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثامنة بالقرار الوزاري رقم (133) بتاريخ 21-9-2021.

وأضاف: "يعقد اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول في الموعد المحدد له طبقًا للخريطة الزمنية ويكون على مستوى الإدارة التعليمية".

وتطبق التعليمات الواردة في الكتاب الدوري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.

وبدأ العام الدراسي يوم السبت الموافق 9 أكتوبر، على أن ينتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، ليصل عدد أيام العام الدراسي للعام الحالي 34 أسبوعا، وذلك بعد حذف أيام الإجازات الرسمية لتصبح مدة أيام الدراسة للفصل الدراسي الأول 93 يوما، أما الفصل الدراسي الثاني 97 يوما.