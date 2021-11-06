إصابة 3 أشخاص فى مشاجرتين بسبب خلافات عائلية والجيرة فى القليوبية

أصيب 3 أشخاص فى مشاجرتين بسبب الخلافات العائلية والجيرة فى فى شبين القناطر وتم نقل المصابين الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق فطلبت الإستعلام عن المصابين

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد تلقية إشارة من المستشفى بوصول "ز.ا. ع " 15 سنة طالب مصابًا بجرح نافذ بطول 8 سم اسفل البطن و"ا. ح" 45 سنة مصابا بجرح قطعى شديد وقطع اوتار اثر مشاجرة انتقلت اجهزة الامن وتبين ان المصابان تشاجرا معهما شخص يدعى "ت. ع" بسبب خلافات عائلية.

كما استقبلت مستشفى شبين القناطر شخص يدعى "س. ح. م" 46 سنة إدعاء مشاجرة مع أخرين وتبين إصابة الأول بجرح قطعي بالرقبة من الجانب الأيسر وجرح قطعي باليد اليسرى، وتحرر محضر بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق فطلبت الاستعلام عن حالة المصابين وضبط المتهمين.