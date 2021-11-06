السبت 06 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرتين بسبب خلافات عائلية والجيرة فى القليوبية

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 3 أشخاص فى مشاجرتين بسبب الخلافات العائلية والجيرة فى فى شبين القناطر وتم نقل المصابين الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق فطلبت الإستعلام عن المصابين 

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد تلقية  إشارة من المستشفى بوصول "ز.ا. ع " 15 سنة طالب مصابًا  بجرح نافذ بطول 8 سم اسفل البطن و"ا. ح" 45 سنة مصابا بجرح قطعى شديد  وقطع اوتار اثر مشاجرة انتقلت اجهزة الامن وتبين ان المصابان تشاجرا معهما شخص يدعى "ت. ع" بسبب خلافات عائلية.

كما استقبلت مستشفى شبين القناطر شخص يدعى "س. ح. م" 46 سنة إدعاء مشاجرة مع أخرين وتبين إصابة الأول بجرح قطعي  بالرقبة من الجانب  الأيسر وجرح قطعي باليد اليسرى، وتحرر محضر بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق فطلبت الاستعلام عن حالة المصابين وضبط المتهمين.

 

القليوبية ضبط المتهمين مدير أمن القليوبية مستشفى بنها الجامعي محضر بالواقعة اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

هل تم تحديد موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية؟

مدبولى: الدولة تحملت الكثير من الخسائر للحفاظ على آلاف العاملين بالسياحة

معتدل نهارا لطيف ليلا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأحد

اهتمام عالمى بـ«رابونا السولية»: تمريرة العام من «دى ماريا المصرى»

حكم نهائى.. الإدارية العليا تؤيد حظر الأخونة بالجامعات

التفاصيل الكاملة لحريق شقة سكنية والكشف عن مقتل روسية في حلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ

إصابة فلسطينى بالرصاص واثنين بالمطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس