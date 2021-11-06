السبت 06 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

رئيس وزراء بولندا: الحكومة لا تنظر في فرض إغلاق وسط تزايد أعداد «إصابات كورونا»

ماتيوز موراوسكي
ماتيوز موراوسكي

أكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، أن الحكومة لا تنظر في فرض إغلاق وسط تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال موراوسكي - في تصريح أثناء زيارته لأحد المستشفيات المؤقتة التي تم تشييدها في مدينة "روكلو" الواقعة جنوب غرب بولندا - إن الحكومة تحاول تحقيق التوازن في استجابتها لجائحة كورونا من خلال تأمين توفير المزيد من الأسرة في المستشفيات فضلًا عن ضمان الوصول غير المحدود للتطعيم المضاد للفيروس.


وأضاف موراوسكي - وفقا لراديو "بولندا" اليوم السبت - أنه يتم الموازنة بين أنواع مختلفة من الآليات التي من المحتمل أن تقلل من انتقال الفيروس، إلا أنه لا يتم النظر في فرض الإغلاق.

وارسو إصابات كورونا بولندا

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