السبت 06 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

24 حزبا ليبيا توقع ميثاق شرف لمنع التدخلات الأجنبية بالانتخابات

الانتخابات الليبية
الانتخابات الليبية

وقع 24 حزبا فى ليبيا ميثاق شرف لمنع التدخلات الأجنبية والامتثال لنتائج الانتخابات، بحسب ما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

واحتضن فندق باب البحر في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم السبت ، مؤتمرا لرابطة الأحزاب الليبية للتوقيع على ميثاق الشرف للأحزاب، وذلك بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والجامعة العربية ومسؤولين في ليبيين.

جاء ذلك في إطار التحضير للمؤتمر الأول للأحزاب الليبية، الذي سيقام تحت شعار "الإصلاح السياسي" وتنظمه رابطة الأحزاب الليبية وهي تنظيم إداري يضم الأحزاب الليبية ذات التوجه الوطني وهدفها إعادة الثقة في دور الأحزاب في الحياة السياسية، وفقا لبوابة الوسط الليبية.

ومن المقرر أن يفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية غدا الأحد، وستكون ليبيا دائرة انتخابية واحدة للمتنافسين في الانتخابات الرئاسية، بينما ستقسم إلى 75 دائرة انتخابية خلال إجراء الانتخابات النيابية بالنظام الفردي حيث يفوز المرشح الحاصل على أكثر الأصوات بدائرته.

وأوضح عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أنه سيفوز بالجولة الأولى لعملية الاقتراع للرئاسيات من يحصل على 50 % زائد 1 من الأصوات، أو يشارك المرشحان الحاصلان على أكثر الأصوات في جولة ثانية في حال عدم حصول أيهما على هذه النسبة.

وأشار السائح إلى أن ليبيا ستكون عبارة عن دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها كل المرشحين للانتخابات الرئاسية مع بعضهم بعضا.

وأمس الجمعة، أعلنت فرنسا، أن المؤتمر الدولي القادم حول ليبيا سيؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وكانت مفوضية الانتخابات الليبية قد أعلنت أنها ستعقد غدا الأحد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبدء توزيع بطاقة الناخب في البلاد.

ودعت المفوضية جميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لحضور هذا المؤتمر بالمركز الإعلامي بالمفوضية في الموعد المحدد في تمام الساعة 12 ظهرا.

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