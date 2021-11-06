«CBC» تذيع حفل وائل جسار بمهرجان الموسيقى العربية

تعرض قناة cbc العامة حفل النجم وائل جسار، ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة 11:30 مساء اليوم.

ويقدم وائل جسار خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته، خاصة التي لاقت نجاحا كبيرا لدى الجمهور، سواء من أعماله الجديدة أو القديمة، فضلا عن الأغنيات التي تعبر عن محبته لمصر.

يذكر أن الحفل يعرض أيضا على قناة "cbc دراما" في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل.

ونفدت جميع تذاكر حفل الفنان وائل جسار، والمقرر إقامته مساء اليوم السبت، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ30، والذي يحييه على خشبة مسرح «النافورة» بدار الأوبرا المصرية.

ويرفع حفل وائل جسار، اليوم، شعار «كامل العدد»، حيث طرحت دار الأوبرا 5 فئات لأسعار تذاكر الحفل وهي: 860، 710، 510، 360، 210 جنيهات، و يُقام الحفل بقيادة المايسترو عادل عياش

ويقدم «جسار»، خلال الحفل، باقة من أغنياته القديمة والحديثة، ومن بينها: «غريبة الناس، بتوحشيني، جرح الماضي، مشيت خلاص، النهاية واحدة، عمر واحد، خليني ذكرى، مخبي إيه»، إضافة إلى مجموعة من أغاني التراث.

ومن المقرر أن يسبق حفل وائل جسار، فاصل غنائي في تمام الساعة الثامنة مساءً، يحييه كل من المطرب ياسر سليمان، والمطربة فرح الموجي، والمطرب أحمد عصام، وفي السابعة مساءً، يقدم كورال أطفال الأوبرا- تحت إشراف أحمد عامر- مجموعة من أعمال زمن الفن الجميل.

كانت قناة cbc العامة قد عرضت خلال اليومين الماضيين، حفل الفنان مدحت صالح والفنانة عفاف راضي ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، والتي قدما خلالها مجموعة من أبرز أغنياتهما، وسط تفاعل كبير من الجمهور.