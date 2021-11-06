أتمنى رؤية النبي فماذا أفعل؟.. الحبيب الجفري يوضح

من الأسئلة التي كثر البحث والاستفسار عنها داخل جروبات الفتوى المعاصرة، وحظيت باهتمام كبير من جانب المسلمين هو كيفية رؤية النبي عليه السلام، فالعديد من الناس يرغبون في رؤية النبي ولكن لا يعرفون الطريقة التي يمكن اتباعها لرؤيته عليه السلام، وتعددت الطرق وكثرة الروايات من جانب العلماء لرؤية النبي.



الداعية الإسلامي الحبيب الجفري، أجاب على هذا السؤال في مقطع فيديو مسجل خلال مداخلة تليفزيونية، قائًلا:" إن هناك 4 أمور لرؤية النبي عليه وسلم، وهى الإكثار على النبي وأقلها في اليوم ثلاثمائة، يمكن للمسلم أن يرددها أثناء أعماله اليوم سواء في المواصلات أو أوقات الفراغ في العمل، وغيرها، والتعظيم لسنه صلى الله وعليه السلام".

وأضاف في مقطع فيديو مصور خلال رده على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين يقول: نفسى أشوف النبي ماذا أفعل؟ ومن بين الأمور أيضا الأربعة: التعلق بالنبي، واتباع سنته عليه والاقتداء بها في الطعام والصلاة والمشرب والنوم وكل الأفعال التي يفعلها في حياته، حبا في النبي واتباع منهجه وطريقته، والتعاملات، فكان النبي يحمل أكثر هما ولكنه مبتسم طوال الوقت ولم يعبث في وجه أحد.

وأشار إلى أن من بين تلك الأمور الأربعة لرؤية النبي الخدمة لأمته، أن تعيش وتفكر في خدمة أيها المسلم في خدمة غيرك فلا تعيش أناني، فقد كان النبي يتعامل مع أمته بخدمتهم ومساعدة المحتاجين، والحسن في التعامل.

وتابع: وأما أخر أمر هو التعلق به، وحمل هم دعوته، ويكون عند المسلم إحساس بنشرها، والذي يعين على ذلك كثرة القراءة في سنته عليه السلام وفضائله.