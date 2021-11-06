أسامة الأزهري يرد على تصريحات إبراهيم عيسى بشأن "الصيدلي والقرآن"

علق الدكتور أسامة الأزهري، على ما آثاره الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، من وجود شباب داخل الصيدليات يقرأون القرآن، بدلًا من مراجع الأدوية.

وقال الأزهري على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، السبت، إن كان هذا الصيدلي قد قصر في إتقان تخصصه وقراءة مراجعه، فقد قصر في هدي القرآن الذي يقرؤه، وحينئذ فواجبه أن يتقن تخصصه لا أن يهجر قراءة القرآن العظيم.

وتابع:"الحقيقة أننا أمام صورتين من التطرف: إخواني يقرأ القرآن فيخرج منه بقتل الناس وتكفيرهم، فيواجهه تطرف مضاد يريد من الناس ألا تقرأ القرآن الكريم أصلًا".

وأثارت تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى حول منظومة التعليم العالي في مصر، وعن ما وصفها بـ"مواجهة الفكر المتطرف"، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

واعتبر الإعلامي إبراهيم عيسى في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه عبر قناة "القاهرة والناس" أن "منظومة التعليم العالي في مصر تدار بعشوائية وحان الوقت لدراسة ربط التخصصات التي تقدمها الجامعات باحتياجات سوق العمل".

وأضاف: "عندنا في مصر 429 كلية ومقررات الكليات النظرية في الجامعات المصرية تقوم على الحفظ والتلقين ولا تواجه الفكر المتطرف، وهناك سوء تخطيط واضح في توزيع طلاب مرحلة التعليم العالي على الكليات"، قبل أن يستطرد قائلا: "ليه أدخل أجز خانة (الصيدلية) ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن.. من باب أولى يقرأ مرجع أدوية".