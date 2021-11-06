السبت 06 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تنفى تأجيل العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات 3 أشهر

جريدة الدستور

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بتأجيل العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" لمدة 3 أشهر إضافية، بعد بدء تطبيقها الإلزامي في أكتوبر 2021.

وقال المركز، في بيان له اليوم، إنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بتأجيل تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وأنه تم بالفعل بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" منذ أول أكتوبر 2021، ولن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال منظومة "ACI"، مُشيرةً إلى أن المنظومة تسير بشكل جيد ومنتظم بكافة الموانئ البحرية المصرية دون أي عوائق، وقد شهدت إقبالاً متزايداً من قبل المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، حيث تجاوز عدد المسجلين  بهذه المنظومة 11 ألفاً من المستوردين، وكذلك سجل أكثر من 50 ألفًا من المصدرين الأجانب لمصر حسابات إلكترونية على منصة "بلوك تشين" منذ الإطلاق التجريبي للمنظومة في أبريل الماضي وحتى الآن. 

وفي سياق متصل، يستهدف تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

نفي حقيقة المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء تأجيل العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI بعد بدء تطبيقها الإلزامي في أكتوبر وزارة المالية نفت تلك الأنباء

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