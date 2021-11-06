السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 8787 شخص لعدم الإلتزام بارتداء الكمامات الواقية

مخالفة عدم ارتدء
مخالفة عدم ارتدء الكمامة

استكملت وزارة الداخلية جهودها في  إطار حرص أجهزة الأمن على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروسن وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

 أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية عن اضبط عدد (8787) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8740) شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (47) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير (989) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (268) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (1421) أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

 

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