السبت 06 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

دبي تستهدف استقطاب 25 مليون سائح في 2025

دبي
دبي

قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على “تويتر” اليوم السبت إن دبي تخطط لدمج دائرتي الاقتصاد والسياحة وتستهدف استقطاب 25 مليون سائح في 2025.

وأعلن الشيخ حمدان عن تعيين هلال المري مديرًا عامًا للدائرة الجديدة، وعلى الصعيد الاقتصادي، أغلقت سوق الأسهم في دبي مرتفعة، مسجلة أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام ومعززة مكاسبها من الجلسة السابقة عندما قفزت الأسهم في أعقاب خطط للإمارة لإطلاق صندوق صانع للسوق بملياري درهم وطروحات عامة أولية.

وقفز المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 3.8% مع صعود معظم الأسهم، ومن بينها سهم إعمار العقارية الذي قفز 7.8% إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2019.

ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى، قفز سهم شركة سوق دبي المالي 14.9% ليسجل مجددا أكبر مكاسب ليوم واحد في حوالي 18 شهرًا وفي السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم 0.6 بالمئة متضررا من هبوط أسهم عملاق النفط أرامكو السعودية 0.8%.
 

دبي الاقتصاد السياحة الشيخ حمدان بن محمد بن ولي عهد دبي

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