الشأن المحلي يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت أخبار الشأن المحلي عناوين الصفحات الأولى لصحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت، والتي جاءت على رأسها الأخبار المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، واستقبال جرعات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، إلى جانب الاهتمام ببدء الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.



فتحت عنوان "معيط: الاقتصاد الوطني قادر على التصدي للأزمات وتلبية احتياجات المواطنين"، أبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر صلابة في مواجهة الصدمات والتحديات الداخلية والخارجية وهذا ما تجلى بوضوح خلال جائحة كورونا، كما أصبح أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.



وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال لقاء وزير المالية مع ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني على هامش مشاركته في "يوم التمويل" بمؤتمر "الأمم المتحدة للمناخ" بجلاسجو.



وتحت عنوان "البنك الأوروبي: 4.9% نموا اقتصاديا بمصر خلال 2021-2022"، سلطت الصحيفة الضوء على تصريحات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بأن التوقعات الإيجابية التي أوردها تقرير البنك حول الاقتصاد المصري تؤكد قدرته على المضي قدما نحو تحقيق التعافي من تداعيات جائحة كورونا، كما تعكس نجاح الإصلاحات الحكومية في الحفاظ على استدامة النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعافي السريع من تداعيات الجائحة، كما أشارت إلى أن البنك توقع أن يقود الاقتصاد المصري التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط.



وفيما يتعلق بالعملية التعليمية، عنونت الصحيفة "شوقي: الانتهاء من توزيع التابلت 10 نوفمبر"، لتسلط الضوء على إعلان وزير التربية والتعليم طارق شوقي للجدول الخاص بتوزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي بمختلف المدارس بجميع المحافظات، وإشارته إلى الانتهاء من توزيعه في 10 نوفمبر الجاري.



وفي الشأن الإقليمي، وتحت عنوان "تقدم بالمباحثات بين حمدوك والبرهان بعد ضغوط أمريكية"، أشارت "الأهرام" إلى أنه في وقت يتصاعد فيه الضغط الدولي لاستئناف مسار الانتقال الديمقراطي بالسودان، كشفت مصادر مطلعة عن أن المحادثات بين رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وقادة الجيش تحرز تقدما في الوقت الذي أجرى فيه كل من وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن والأمين العام للأمم المتحدة محادثات هاتفية جديدة مع حمدوك وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.



ومن جانبها، قالت صحيفة (الجمهورية)، إن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة زار الجناح المصري المشارك بفعاليات معرض اكسبو 2020 دبي حيث تفقد المعروضات ومحتويات الجناح والتي تضمنت التابوت الفرعوني والمستنسخات الأثرية والشاشات التفاعلية.



وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة ذكرت أن الشيخ محمد بن زايد عبر، خلال جولته بالجناح، عن إعجابه بالمعروضات الأثرية وفكرة الجناح التي تجمع بين أصالة التاريخ المصري والرؤية الجديدة للدولة المصرية.



وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الداخلية أكدت اسـتمرار توجيه ضرباتها الأمنية النوعية ضد مروجي ومتعاطي المواد المخدرة مـن خلال حملات مكثفة بمحيط الكافيتريات والمقاهي.

ونقلت الصحيفة عن الوزارة قولها "إن ذلك يأتي ترسيخا للإدراك الواعي لأجهزة وزارة الداخلية بمسئوليتها الوطنية في حماية المواطنين خاصة الشباب من مخاطر الوقوع فريسة في براثن الإدمان والسعي الدائم لعدم دخول أشخاص جدد إلى دائرة التعاطي من خلال الحملات النوعية التي تستهدف مجابهة انتشار الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة".



وأضافت الصحيفة أن الوزارة شددت على السعي لإحباط المحاولات غير المشروعة للعناصر الإجرامية للإضرار بالمجتمع المصري.



وقالت "إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة أعلن استقبال مصر 3 ملايين و575 ألفا و40 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة «موديرنا» مقدمة من دولة كندا عبر آلية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات ضمن خطة الدولة في التنوع والتوسع في توفير لقاحات فيروس كورونا.



ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله "إن لقاح «موديرنا» حصل على موافقة الاستخدام الطاريء من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما"، لافتا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها أمس ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية.



وبدورها، قالت صحيفة (أخبار اليوم)، إن الولايات المتحدة أكدت أن مصر شريك حيوي لها وأنها ملتزمة بتعزيز الشراكة المستمرة بين البلدين على مدى 40 عاما من خلال دعم مجالات التعاون الأمني وحقوق الإنسان وتقوية الروابط الاقتصادية والثقافية المتميزة بين البلدين.



ونقلت الصحيفة عن نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات تضمنها بيان للوزارة، إن أنتوني بلينكن وزير الخارجية سيرحب بسامح شكري وزير الخارجية المصري وفريقه في واشنطن يومي 8 و 9 نوفمبر الجاري؛ لبدء الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.



وأضاف أنه سينضم إلى بلينكن مسئولون كبار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع الأمريكية، بعد أن يدلي كل من بلينكن وشكري بتصريحات للصحفيين في مستهل اليوم الأول من الحوار.



وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الشيوخ يبدأ، في جلسته غدا بحث مشروع قانون التخطيط العام للدولة والمتضمن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية للتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالتخطيط والمتابعة للقضاء على التضارب وعدم التنسيق بينها، كما يهدف إلى التحول نحو نظام اللامركزية ونقل السلطات بين المستويات المحلية المختلفة وتحديد دور مؤسسات المجتمع المدنى في مجالات التنمية.



وأكدت أن القانون يهتم بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة ويؤكد عدم إدراج أي مشروعات دون توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها.



وقالت الصحيفة إن اللجنة الفنية (المصرية/ الليبية) وقعت بروتوكول الربط الإلكتروني بين البلدين؛ استعدادا لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في الإعمار.



وأكدت الصحيفة أن وزير القوى العاملة محمد سعفان أكد أن منظومة الربط الإلكتروني تستهدف تنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية ووفق إجراءات قانونية من شأنها تحديد أماكن تواجد هذه العمالة التي تعمل لدى الجانب الليبي.



وأشار سعفان إلى أن قطاع التشييد والبناء والمقاولات سيكون أول القطاعات التي سوف تشهد تواجدا في الأراضي الليبية قريبا؛ فضلا عن باقي التخصصات المهنية المطلوبة، وكشف عن أن العمالة التي سيتم طلبها سوف تكون مدربة بشكل جيد بمراكز التدريب التابعة للجهات المعنية وفقا للمهن المطلوبة قبل سفرها.



وتحت عنوان "التعليم تبدأ تدريب معلمي المدارس الخاصة والدولية على المناهج الجديدة" سلطت صحيفة (المصري اليوم) الضوء على إعلان وزارة التربية والتعليم بدء تدريب معلمي المدارس الخاصة "العربي واللغات" وكذلك معلمو المعاهد القومية والمدارس الدولية لمواد الهوية القومية، على المناهج الجديدة غدا وبعد غد داخل قاعات الـ"فيديو كونفرانس" بالإدارات والمديريات التعليمية لمعلمي الرياضيات والعلوم.



كما نقلت الصحيفة عن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي قوله "إن المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، يستهدف تحويل زمام 7.3 مليون فدان من الأراضي القدمية من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وذلك في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والري بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة إملائية سواء على مستوى شبكة المجاري إملائية أو على المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقي بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.