السبت 06 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأمريكى: جائحة كورونا تقتضى تحركا عالميا

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن جائحة كورونا العالمية تقتضي تحركًا عالميًا، وتركيزًا متواصلًا للجهود.

وأضاف بلينكن - وفق بيان صادر عن الوزارة - أن هذا هو السبب الذي دفعه لعقد اجتماع وزاري افتراضي بخصوص هذه القضية يوم 10 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع سوف يلعبون دورًا رئيسيًا في العمل على إنهاء الجائحة والإعداد للمستقبل.

وأوضح أنه سيتم تقييم الوضع الراهن للاستجابة العالمية للجائحة وتأثيرات الفيروس ومخاطر اندلاع جائحات أخرى مستقبلية، كما ستتم مناقشة الجهود الرامية لتسريع توزيع اللقاحات المضادة لكورونا إلى جانب التمويل المستدام للأمن الصحي العالمي.

و على صعيد آخر، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن قمة مجموعة دولة العشرين "G20" التي عقدت في إيطاليا اليوم توصلت إلى تفاهمات بشأن قضايا عدة.

و قال بايدن، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة العشرين بالعاصمة روما، إنهم سيصلون في عام 2050 إلى 0% من انبعاث الغازات، مضيفًا: "نحن عند نقطة تحول في التاريخ و نريد إعطاء فرصة للجميع".

وأكد الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وافقا على التفاوض حول درجة وجود الكربون في المنتجات كما حصلوا على دعم هام في قمة مجموعة العشرين.

وكشف جو بايدن عن أن قمة الـ 20 حققت تقدما بشأن المناخ و الوباء والاقتصاد، داعيًا إلى ضرورة التحرك وتبني الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

وبشأن العلاقات مع إيران أوضح بايدن، أن الولايات المتحدة سوف تواصل الرد على استهداف الإيرانيين لمصالحها، متعهدًا بالرد على تحركات إيران و إجراءاتها في الشرق الأوسط.

وأضاف: "نبحث الخيارات الاقتصادية البديلة إذا لم تعود للاتفاق النووي"، مشددًا على أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وانتقد جو بايدين سلفه دونالد ترامب قائلًا: "لا نزال نعاني آثار قرار ترمب السيئ بالانسحاب من الاتفاق النووي".

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