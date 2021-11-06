السبت 06 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة الفرنسية تعثر على 270 ألف حبة إكستاسى مبعثرة بطول طريق سريع

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

عثرت الشرطة الفرنسية على 55 كيلوجرام من حبوب إكستاسي المخدرة بقيمة سوقية تبلغ1.3 مليون يورو (1.5 مليون دولار) مبعثرة بطول طريق سريع.

وقالت الشرطة الوطنية الفرنسية، إن الحبوب التي تم العثور عليها وهي 270 ألف حبة كانت معبأة في أكياس على الحارة الجانبية للطريق السريع "ايه 2" المتجه إلى بلجيكا.

وذكرت إذاعة "يورب 1"، أن سائق سيارة أعطى الأكياس إلى رجال شرطة عند نقطة تفتيش، قائلًا إنهم سيعثرون على المزيد منها.

وقد أقامت فرنسا، مثل غيرها من دول الاتحاد الأوروبي، بشكل مؤقت نقاط تفتيش حدودية بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 9502 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما دفع المتوسط اليومي للحالات الجديدة إلى أعلى مستوى له في 6 أسابيع.

وأشارت إلى أن المتوسط اليومي ارتفع إلى 6226، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر الماضي.

وسجلت فرنسا متوسطًا قياسيًا خلال العام الحالي بلغ 42225 إصابة في منتصف أبريل، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى له في 2021 عند 1816 في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغ مجمل الإصابات 7.19 مليون.

وسجلت فرنسا 49 وفاة بالفيروس، مما يرفع عدد الضحايا الإجمالي إلى 117832، فيما بلغ المتوسط الأسبوعي للوفيات الجديدة 34 مسجلًا أعلى مستوى له في شهر.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

فرنسى الشرطة الفرنسية 270 ألف الشرطة الفرنسية الفرنسي شرطة فرنس طريق سريع تاس

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 6 نوفمبر 2021

القمة 123.. أزمة بسبب نجل سيد عبدالحفيظ داخل مقصورة استاد القاهرة

مفاجأة فى اعترافات «بلطجى الفيوم» أمام النيابة

أول صورة لضحية حادث «الحضرة» فى الإسكندرية

بعينين تفيضان بالدموع.. نيمار يعبر عن صدمته لمصرع «ملكة المعاناة»

أزمة على الهواء بين شيما صابر وفرح على.. والجمهور: «ميصحش كده»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ

إصابة فلسطينى بالرصاص واثنين بالمطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس