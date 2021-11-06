الشرطة الفرنسية تعثر على 270 ألف حبة إكستاسى مبعثرة بطول طريق سريع

عثرت الشرطة الفرنسية على 55 كيلوجرام من حبوب إكستاسي المخدرة بقيمة سوقية تبلغ1.3 مليون يورو (1.5 مليون دولار) مبعثرة بطول طريق سريع.

وقالت الشرطة الوطنية الفرنسية، إن الحبوب التي تم العثور عليها وهي 270 ألف حبة كانت معبأة في أكياس على الحارة الجانبية للطريق السريع "ايه 2" المتجه إلى بلجيكا.

وذكرت إذاعة "يورب 1"، أن سائق سيارة أعطى الأكياس إلى رجال شرطة عند نقطة تفتيش، قائلًا إنهم سيعثرون على المزيد منها.

وقد أقامت فرنسا، مثل غيرها من دول الاتحاد الأوروبي، بشكل مؤقت نقاط تفتيش حدودية بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 9502 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما دفع المتوسط اليومي للحالات الجديدة إلى أعلى مستوى له في 6 أسابيع.

وأشارت إلى أن المتوسط اليومي ارتفع إلى 6226، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر الماضي.

وسجلت فرنسا متوسطًا قياسيًا خلال العام الحالي بلغ 42225 إصابة في منتصف أبريل، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى له في 2021 عند 1816 في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغ مجمل الإصابات 7.19 مليون.

وسجلت فرنسا 49 وفاة بالفيروس، مما يرفع عدد الضحايا الإجمالي إلى 117832، فيما بلغ المتوسط الأسبوعي للوفيات الجديدة 34 مسجلًا أعلى مستوى له في شهر.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.