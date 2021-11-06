السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تسمح بالحجز لجرعات معززة من لقاحات كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قالت وزارة الصحة البريطانية،  إنها ستفتح باب الحجز للحصول على جرعات معززة من لقاحات كوفيد-19 قبل شهر من الموعد الذي يصبح فيه المواطنون مؤهلين لتلقي الجرعات، وذلك للمساعدة في تسريع التطعيمات قبل أشهر الشتاء الصعبة.
 

ويعتمد رئيس الوزراء بوريس جونسون على الجرعات المعززة كركيزة أساسية لخطته الرامية إلى تجنب الإغلاق هذا الشتاء من خلال اللقاحات بدلا من قواعد التباعد الاجتماعي أو الإلزام بوضع
الكمامات، لكنه تلقى انتقادات بسبب البداية البطيئة للبرنامج.
 

وحصل حوالي ثلاثة من كل خمسة من الأشخاص المؤهلين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما على جرعات معززة في إنجلترا، إذ حصل أكثر من تسعة ملايين شخص على جرعات معززة في بريطانيا بشكل عام حتى الآن.
 

وسيظل من تزيد أعمارهم عن 50 عاما والأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر صحية من مضاعفات المرض مؤهلين للحصول على جرعات معززة بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية. ولكن من يوم الاثنين، يمكنهم حجز موعد بعد خمسة أشهر.
 

وفي الوقت الحالي، يمكن للأشخاص فقط حجز موعد لها بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وحذرت "الصحة العالمية"، من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، في العديد من دول الشرق الأوسط، قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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