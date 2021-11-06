أوكرانيا: هذا موعد استخدام طائرات «بيرقدار» التركية

أعلن رئيس الأركان العامة الأوكرانية سيرجي شابتالا عن أن قواته ستستخدم طائرات "بيرقدار" المسيّرة تركية الصنع، في "حال استشعارها أي خطر يهددها".

وقال: "نحن نستخدم طائرات "بيرقدار" في حال كانت هناك تهديدات على قواتنا، وهذه التهديدات بحاجة إلى أن يتم تحييدها من أجل إنقاذ أرواح جنودنا.. سيكون استخدام الطائرة المسيرة ظرفيا".

وأعلنت الأركان الأوكرانية في وقت سابق أن "الجيش استخدم لأول مرة طائرة "بيرقدار" تركية الصنع في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، حيث دمرت عددا من مدافع الهاون" لقوات دونيتسك الشعبية.

بدوره، قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا إن "استخدام كييف هذه الطائرة لا ينتهك اتفاقيات مينسك" للتسوية في دونباس.

ووصف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا استخدام أوكرانيا طائرات "بيرقدار" في دونباس، بأنها "لعبة خطيرة للغاية، وقد لا تتخيل كييف عواقبها".

ووفقا لاتفاقيات مينسك، يحظر استخدام الطائرات بدون طيار في دونباس، باستثناء تلك التابعة لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المعنية بمراقبة خط التماس بين قوات دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد، وقوات كييف.

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الصحة الأوكراني، فيكتور لياشكو، أنه من المقرر استلام مليونين و930 ألف جرعة من لقاح موديرنا المضاد لـ"كوفيد- 19"، بحلول نهاية هذا الأسبوع.



وقال لياشكو، في إفادة صحفية، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، إنه "بحلول نهاية هذا الأسبوع، نتوقع استلام مليونين و930 ألف جرعة من لقاح موديرنا في إطار مبادرة كوفاكس العالمية".



وأضاف: “بشكل عام، تسلمت أوكرانيا أكثر من 26 مليون جرعة من اللقاح منذ انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا”، لافتًا إلى أنه في الوقت الحالي، توجد 7.5 مليون جرعة متوفرة.



وقال وزير الصحة الأوكراني، إن بلاده سجلت 23 ألفًا و393 إصابة جديدة بكوفيد- 19، أمس الثلاثاء، ومنذ بدء الوباء، أصيب مليونان و997 ألفًا و86 شخصًا في أوكرانيا بفيروس كورونا، تعافى منهم مليونان و466 ألفًا و674 شخصًا، بينما توفي 69 ألفًا و447 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.