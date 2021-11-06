موسكو تطالب واشنطن بتعويضها عن الاستيلاء على ممتلكات دبلوماسية

أعلن مستشار السفارة الروسية لدى واشنطن سيرجي كوشيليف، أن موسكو تطالب وزارة الخارجية الأمريكية بتعويضات عن الاستيلاء على مرافق دبلوماسية روسية في الولايات المتحدة.

وقال في تصريح لقناة "RTVI" الروسية: "نطالب بشكل عاجل على جميع المستويات بالإعادة غير المشروطة والتعويض عن الخسائر المعنوية"، مشيرا إلى أنه "تمت مصادرة 6 مرافق روسية".

وأضاف: "على مدى السنوات القليلة الماضية، طالبت السفارة وزارة الخارجية الأمريكية 470 مرة بالسماح لنا بزيارة المرافق وجرد محتوياتها، والاطلاع على حالة المباني والمنشآت، فيما يتم منعنا بشكل منتظم من ذلك".

وعلى صعيد آخر، سجلت روسيا 40735 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و1192 حالة وفاة، اليوم الجمعة، مع سعي السلطات لمكافحة زيادة في الإصابات والوفيات اضطرتها إلى إعادة فرض الإغلاق الجزئي في أنحاء البلاد.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة، إن المناعة الجماعية في البلاد بلغت 48 بالمئة حتى اليوم الجمعة.

ويمثل هذا زيادة طفيفة مقارنة بنسبة 46.8 بالمئة قبل أسبوع قبيل إغلاق أماكن العمل لمدة أسبوع بهدف الحد من تفشي المرض.

وحذرت "الصحة العالمية"، من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، في العديد من دول الشرق الأوسط، قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.