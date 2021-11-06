بريطانيا تدعو موريتانيا للانضمام إلى إعلان «كوب 26»

دعت المملكة المتحدة موريتانيا إلى الانضمام إلى إعلان قمة المناخ "كوب 26" حول الغابات واستخدام الأراضي، خصوصًا بعد انضمامها لمبادرات حول الفحم والطاقة النظيفية.

وأشار بيان صادر عن وزارة البيئة الموريتانية، أن الدعوة جاءت خلال لقاء عمل بين وزيرة البيئة والتنمية الموريتانية مريم بكاي، وسفيرة بريطانيا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا جانيت روكان، في شأن قمة المناخ (كوب 26).

وكان قادة العالم قد أعلنوا، الثلاثاء الماضي، في مؤتمر المناخ التزامهم بوقف إزالة الغابات بحلول 2030 لحماية المناخ.

وتعهدت 12 دولة بتخصيص 12 مليار دولار من الأموال العامة بين 2021 و2025 لمساعدة الدول النامية، لاستعادة الأراضي التي تعرضت لانحلال التربة والتصدي لحرائق الغابات.

وعلى صعيد آخر، سجلت بريطانيا، اليوم الجمعة، 193 حالة وفاة جديدة في غضون 28 يومًا من ثبوت إيجابية الإصابة بكوفيد-19، نزولًا من 214، أمس .

كما أعلنت تسجيل 34029 إصابة جديدة، نزولًا من 37269 أمس، وفقًا لبيانات رسمية.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة، أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.