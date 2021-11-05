الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان البرتغالى يوافق على مشروع قانون تشريع القتل الرحيم لبعض المرضى

البرلمان البرتغالي
البرلمان البرتغالي

وافق البرلمان البرتغالي على مشروع قانون معدل لتشريع عملية القتل الرحيم للمرضى الميؤوس من شفائهم والمصابين بجروح خطيرة.
وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة، أن التشريع لا يزال يتطلب موافقة وتوقيع الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا ليتحول إلى قانون نافذ.
وأشارت القناة إلى أن الرئيس البرتغالي لديه تحفظات عميقة حول المشروع.
يذكر أنه إذا تم التوقيع على مشروع القانون، فسوف تصبح البرتغال واحدة من الدول القليلة في العالم التي تسمح بهذه الخطوة إلى جانب بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإسبانيا التي أقرت القتل الرحيم.

علي صعيد اخر.. أعلن الرئيس البرتغالي حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في الـ30 من يناير المقبل، بعد رفض البرلمان مشروع حكومة الأقلية الاشتراكية للميزانية العامة للدولة.

إعلان ريبيلو دي سوزا في كلمة متلفزة كان متوقعا على نطاق واسع، إذ قال في وقت سابق إن بلاده ستذهب إلى صناديق الاقتراع قبل عامين من الموعد المحدد إذا رفض البرلمان مشروع موازنة الدولة لعام 2022، وهو ما حدث الأسبوع الماضي.

ورفض مجلس الجمهورية يوم 27 أكتوبر مشروع الميزانية البرتغالية للعام المقبل، حيث عارض الحزب الشيوعي البرتغالي وكتلة اليساريين مبادرة الحكومة، وعرضا عدة مطالب بينها إجراء إصلاحات في قطاع الرعاية الصحية وزيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور.

و علي صعيد آخر، أعلنت الحكومة البرتغالية، أنها ستقدم جرعات معززة من لقاح كورونا لمن يزيد عمره على 65 عامًا بدءا من 11 أكتوبر.

وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن البرتغال التي تتمتع بأعلى معدل تطعيم في العالم بتحصين 85% من إجمالي سكانها بشكل كامل، كانت قد بدأت شهر سبتمبر الماضي بإعطاء جرعة معززة إضافية من مصل كورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 16 عامًا ويعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وقال وزير الصحة البرتغالي أنطونيو سيلز، إن نطاق الجرعات التعزيزية سيمتد ليشمل كل شخص يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكبر بدءًا من 11 أكتوبر.

واشنطن الولايات المتحدة القتل الرحيم البرلمان البرتغالي البرتغال

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