الجمعة 05 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شرطة مدريد تقتل شخصًا هدد المارة بسكين

شرطة مدريد
شرطة مدريد

أفادت إذاعة COPE الإسبانية بأن الشرطة أطلقت النار على رجل في العاصمة مدريد هدد المارة بسكين مطبخ، وهاجم أحد رجال الشرطة.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن "المهاجم مهاجر بلا مأوى يبلغ من العمر 35 عاما، وقد حوكم في وقت سابق عدة مرات".

وأضافت: "وقع الحادث بالقرب من مركز طبي في منطقة فيلافيردي بالعاصمة"، مشيرة إلى أن "موظفي المركز أغلقوا الأبواب واتصلوا بالشرطة".

وتابعت: "بعد وصول الشرطة إلى مكان الحادث، هاجم الرجل أحدهم وأصابه في ذراعه"، وأنه "لا يوجد جرحى بين المارة".

ونفت الشرطة رواية "الهجوم الإرهابي" في وصف الحادث، دون أن تكشف عن هوية الجاني. 

 

العاصمة مدرد احد رجا مديير

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

رضا عبدالعال: كارتيرون فاشل.. وطارق حامد أسوأ لاعب فى الزمالك

مفاجأة فى اعترافات «بلطجى الفيوم» أمام النيابة

القمة 123.. الأهلى يهزم الزمالك فى قمة تاريخية

القمة 123.. أزمة بسبب نجل سيد عبدالحفيظ داخل مقصورة استاد القاهرة

العثور على جثتى طالبين مشنوقين بأحد فنادق الإسكندرية

مصر الرقمية.. أول «ماكينة سجل مدنى ذكى»: الشهادة فى 3 دقائق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ

إصابة فلسطينى بالرصاص واثنين بالمطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس