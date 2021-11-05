الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفد جوبا يغادر الخرطوم بعد لقائه مسؤولين سودانيين

حمدوك
حمدوك

غادر وفد جنوب السودان، اليوم الجمعة، الخرطوم بعد لقائه مسؤولين سودانيين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الاتحاد الأفريقي، أنه يسعى لإطلاق حوار بين المدنيين والعسكريين في السودان، ضمن سلسلة الوساطات لحل الأزمة فى السودان.

وذكر مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن المحادثات بينه وبين قادة الجيش تحرز تقدما.

كما بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الوضع فى السودان وحثه على العودة إلى النظام الدستوري والعملية الانتقالية.

وقال مكتب البرهان إنه اتفق مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي، على الحاجة إلى الإسراع بتشكيل حكومة.

وجاء في بيان مكتب البرهان "أمن الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وضرورة إكمال هياكل الحكومة الانتقالية والإسراع في تشكيل الحكومة".

كما اتفق القائد العام للجيش السوداني ووزير الخارجية الأمريكي على ضرورة إكمال هياكل الحكومة الانتقالية.

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