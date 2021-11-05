«الأوقاف» تحرر محضراً ضد منتحل صفة إمام وخطيب في إمبابة

أكدت اليوم الجمعة، مديرية أوقاف الجيزة بأن المدعو أحمد خالد أحمد محمد الجمل والمنتحل صفة خطيب مكافأة بوزارة الأوقاف ليس إماما ولا خطيب مكافأة بالأوقاف، وأنه قد تم تحرير ضده المحضر رقم ١٣٠٨٦ إداري إمبابة بتاريخ ٤ /١١/ ٢٠٢١ قسم إمبابة، حيث إن المذكور لا علاقة له بوزارة الأوقاف وهو طالب جامعي .

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها، أنه قد تم التنبيه بمنع المذكور من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة المصلين في أي مسجد من مساجد الجمهورية، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الجيزة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على منعه.