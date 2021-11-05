الجمعة 05 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تحرر محضراً ضد منتحل صفة إمام وخطيب في إمبابة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أكدت اليوم الجمعة، مديرية أوقاف الجيزة بأن المدعو أحمد خالد أحمد محمد الجمل والمنتحل صفة خطيب مكافأة بوزارة الأوقاف ليس إماما ولا خطيب مكافأة بالأوقاف، وأنه قد تم تحرير ضده المحضر رقم ١٣٠٨٦ إداري إمبابة بتاريخ ٤ /١١/ ٢٠٢١ قسم إمبابة، حيث إن المذكور لا علاقة له بوزارة الأوقاف وهو طالب جامعي .

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها، أنه قد تم التنبيه بمنع المذكور من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة المصلين في أي مسجد من مساجد الجمهورية، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الجيزة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على منعه. 

الأوقاف تحرر محضر منتحل صفة خطيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

القمة 123.. الأهلى يهزم الزمالك فى قمة تاريخية

القمة 123.. أزمة بسبب نجل سيد عبدالحفيظ داخل مقصورة استاد القاهرة

أزمة على الهواء بين شيما صابر وفرح على.. والجمهور: «ميصحش كده»

العثور على جثتى طالبين مشنوقين بأحد فنادق الإسكندرية

بالقوة الضاربة.. موسيمانى يعلن تشكيل الأهلى أمام الزمالك

مفاجأة فى اعترافات «بلطجى الفيوم» أمام النيابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ

إصابة فلسطينى بالرصاص واثنين بالمطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس