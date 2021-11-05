الجمعة 05 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تدعو لوقف إطلاق النار في إثيوبيا

أبي أحمد
أبي أحمد

قالت وزيرة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة، إنه على طرفي الصراع في إثيوبيا الاتفاق على وقف إطلاق النار، في الوقت الذي تحاول فيه فصائل مناوئة للحكومة الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد.


وأضافت ليز تروس على تويتر بعد محادثة هاتفية مع نائب رئيس الوزراء الإثيوبي: "أوضحت أنه لا يوجد حل عسكري ولابد من إجراء مفاوضات لتجنب إراقة الدماء وتحقيق سلام دائم".
وتابعت: "من المهم لطرفي الصراع الاتفاق على وقف لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات إلى الناس الذي يعانون من الجوع".

وقالت منظمة العفو الدولية إن حالة الطوارئ المفروضة في إثيوبيا هذا الأسبوع تهدد حقوق الإنسان واستقلال القضاء في البلاد.
وذكرت المنظمة الحقوقية، اليوم الجمعة، إن حالة الطوارئ تسمح للسلطات باعتقال الأشخاص دون أمر قضائي واحتجازهم لمدة تصل إلى ستة أشهر دون مراجعة قضائية.
وتفاقم صراع الحكومة الإثيوبية مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، الدائر منذ سنة، بشكل ملحوظ في الأيام القليلة الماضية.
وتمكنت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي جنبا إلى جنب مع المتمردين من جيش تحرير أورومو من الوصول إلى أحد أهم الطرق السريعة في البلاد، ويتقدمان الآن نحو أديس أبابا.
وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ يوم الثلاثاء الماضي. 

وأضافت منظمة العفو الدولية أن حالة الطوارئ تسمح للسلطات الآن بتعليق تراخيص وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية المتهمة بـ "دعم الإرهاب" .
وقال ديبروز موشينا، مدير برنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الطبيعة الشاملة لحالة الطوارئ هذه هي مخطط لتصعيد انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، خصوصا للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأقليات ومنتقدي الحكومة".

الخارجية البريطانية إثيوبيا الصراع في إثيوبيا آبي أحمد الوزراء الإثيوبي لندن بريطانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

القمة 123.. أزمة بسبب نجل سيد عبدالحفيظ داخل مقصورة استاد القاهرة

بالقوة الضاربة.. موسيمانى يعلن تشكيل الأهلى أمام الزمالك

أزمة على الهواء بين شيما صابر وفرح على.. والجمهور: «ميصحش كده»

تحذيرات وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» توضح تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

أول صورة لضحية حادث «الحضرة» فى الإسكندرية

حريق ضخم يلتهم باخرة نيلية فى دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ

إصابة فلسطينى بالرصاص واثنين بالمطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلى