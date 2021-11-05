تونس.. اتحاد الشغل يعلن عن لقاء مرتقب مع رئيسة الحكومة

أعلن اتحاد الشغل التونسي، اليوم الجمعة، عن لقاء مرتقب مع رئيسة الحكومة لإنقاذ المؤسسات العمومية.

وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري، أن هناك لقاء منتظرا سيجمع المكتب التنفيذي للاتحاد بوفد عن رئاسة الحكومة.

وقال البوغديري، إن "اللقاء الذي جمع الطبوبي برئيس الحكومة نجلاء بودن كان لقاء ترتيبيا واستشاريا"، مضيفا أن اللقاءات المقبلة ستكون لقاءات للعمل.

ويعقد يوم الاثنين 15 نوفمبر المقبل لقاء مهما بين وفد حكومي ترأسه نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، ووفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل يقوده نور الدين الطبوبي.

ويعد هذا اللقاء الذي سيعقد بقصر الحكومة أول لقاء بين الطرفين سيوضح الرؤية بينهما ويبني العلاقة خاصة مع وجود الكثير من الملفات العالقة من أهمها الاتفاقيات التي من المنتظرأن يتم تفعيلها من طرف الحكومة التونسي عبر الرائد الرسمي و الاتفاقيات في القطاع العام و الانطلاق الفعلي في اصلاح المؤسسات العمومية وانقاذها.

كما سيتم خلال هذا اللقاء فتح ملف المقدرة الشرائية للأجراء خاصة مع وجود اتفاق بين الحكومة السابقة وقيادة الاتحاد على فتح مفاوضات اجتماعية لسنوات 2021 و2022 و2023 .