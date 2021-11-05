وكيل «شباب الإسكندرية»: انتظام انتخابات نادى أصحاب الجياد دون خروقات

شهدت انتخابات نادي أصحاب الجياد إقبالا متزايدا من أعضاء النادي ظهر اليوم عقب فترة الراحة، حيث اكتمل النصاب القانوني بالنادي بحضور ٢٥٠٠ عضو.

وحرصت الدكتورة صفاء الشريف على التواجد منذ التاسعة صباحا لمتابعة الانتخابات ومتابعة جميع الإجراءات المتخذة لضمان حسن سير الانتخابات وحسن تعاون موظفي الشباب والرياضة مع أعضاء الجمعية العمومية.

وقد أظهر موظفو الشباب والرياضة الذين توافدوا على النادي قبل فتح باب التصويت التزاما كبيرا في اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية والتنظيمية وحسن التعامل مع أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت لضمان حسن سير عملية الانتخابات في سهولة ويسر.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف، مدير مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية ووكيل الوزارة، انتظام العملية الانتخابية بنادي أصحاب الجياد دون أي خروقات وسط إشراف قضائي كامل وبمعاونة موظفي المديرية.

وأوضحت دكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، أن عدد من لهم حق التصويت في انتخابات نادى أصحاب الجياد يبلغ 45 ألفا و219 عضواً كما أشارت إلى أن عمليات التصويت ستتم في 50 لجنة.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة انتخابات نادي أصحاب الجياد في الإسكندرية وسط إجراءات احترازية مشددة، وإشراف قضائي كامل من هيئة قضايا الدولة، وإشراف إداري متميز من قبل مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية.

ويتنافس على مقاعد عضوية مجلس إدارة النادى 4 مرشحين هم سيد سمرة، سمير عبد الحميد، أحمد والي، أشرف آمين قاسم.

ويتنافس علي مقعد نائب رئيس مجلس إدارة نادى أصحاب الجياد 3 مرشحين هم عادل رجب، كمال طلبة، مصطفي غالي.

بينما يشهد سباق المنافسة على منصب أمين الصندوق صراع بين 2 مرشحين هما ماجد الفحام، أحمد أبو المجد.

ويتنافس على مقعد العضوية فوق السن 20 مرشحا بينهم 4 سيدات فيما يتنافس على مقعد العضوية تحت السن 9 مرشحين.

ومن المقرر غلق باب التصويت في تمام الساعة السابعة مساء.