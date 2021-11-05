أزمة على الهواء بين شيما صابر وفرح على.. والجمهور: «ميصحش كده»

نشبت أزمة على الهواء بين الإعلاميتين فرح علي وشيما صابر على قناة On Time Sport خلال تقديمهما فقرة تخص مباراة القمة 123 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ومازحت شيما صابر زميلتها فرح علي قائلة: "لابسة أخضر زي الخضار النهاردة يا فرح"، لتغضب الأخيرة وتنسحب من الاستديو، لكنها سرعان ما عادت مجددًا بعد دقائق لاستكمال الاستديو رفقة زميلتها شيما صابر.

وتفاعل روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد نشر هذا الموقف، معبرين عن غضبهم واستيائهم من هذا الفعل الذي نتج على الهواء مباشرة.

وقالت إيمان سراج الدين: "الهوا دايمًا ملك الجمهور، في مقدمين برامج جالهم خبر وفاة اهلهم علي الهوا، وفضلو صامدين، وهي دي الاحترافية، إنما يعني إيه مذيعة تقول للتانية عشان لابسة أخضر انت شبه الخيارة بهزار تعيط وتسيب الهوا؟!! دي لازم يتم اتخاذ موقف من القناة معاها، مش لعب عيال هي!!! وبعدين مش لسه لابسة أخضر في الحلقة اللي فاتت؟".

ووصفت طيبة حافظ من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك" هذا الفعل بـ"الهشاشة" ليرد أحمد وهبة، من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "بيتهيألي محصلش والبيدچات بتهرج".

القمة بين الأهلي والزمالك

وتنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز المصري.

ويبحث الأهلي والزمالك عن مواصلة الانتصارات في القمة المبكرة من عمر الدوري، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي بمسابقة الدوري العام للموسم الحالي.

وفاز الأحمر في الجولتين السابقتين على الإسماعيلي والبنك الأهلي، بينما هزم الزمالك الأبيض إنبي وطلائع الجيش في أول جولتين.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء طاقم تحكيم المباراة، ويديرها الحكم الدولي محمد عادل و يعاونه أحمد حسام مساعد أول و يوسف البساطي مساعد ثاني وأمين عمر حكم رابع وأحمد الغندور حكم var وعبد العزيز السيد مساعد var.