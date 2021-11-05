الجمعة 05 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

توقعات النجوم لنتيجة مباراة الأهلي والزمالك الليلة

حسني شتا
حسني شتا

تقام اليوم مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك، ضمن فعاليات الدوري المصري الممتاز وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة .

وحرصت “الدستور” على استطلاع آراء الفنانين بشأن النتائج المتوقعة للمباراة التي ستقام اليوم الجمعة .

قال الفنان حسني شتا، إنه يتوقع خسارة النادي الأهلي وأن يفوز نادي الزمالك بالمباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال الفنان صبحي خليل، إنه أهلاوي جدا بس للمرة الأولى يشعر بعدم الاطمئنان بسبب مستوى الفريق .

كما أضاف الفنان محمد جمعة: "إن شاء الله الاهلي يكسب طبعا"؛ بينما قال الفنان فتوح أحمد أن المباراة ستكون تعادل بين الفريقين؛ ولفت الفنان أحمد صيام والفنانة منة جلال إلى أن المباراة سوف تنتهي بفوز النادي الأهلي .

للمرة الاولى وذلك يقي هدف خسارة فتوح ألم بين نادي الزمالك نتائج الج بــ مباراة النادي الأهلي قال الدستو الل تصري د بي لجمع الاطمئنان اليوم الجمع ذلك مساء اليوم

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