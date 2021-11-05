الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة طنطا تختتم فعاليات القافلة الطبية بالوادى الجديد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أنهت القافلة الطبية الشاملة لجامعة طنطا بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، أعمالها بقرية المنيرة مركز الخارجة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء فى إطار دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، إن القافلة الطبية استمرت لمدة يومين بمركز الخارجة، ضمن القوافل التابعة لمبادرة حياة كريمة ونجحت خلالهما فى تقديم الرعاية الطبية لـ 2032 حالة، كما تم صرف الأدوية بالمجان، وإجراء 49 عملية جراحية لأبناء الوادى الجديد فى تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأطفال وطب الأسنان بمستشفى الخارجة التخصصي.

وقال الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، إن القافلة الطبية الشاملة ضمت 15 تخصصًا من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وطب الأسنان بجامعة طنطا ومزودة بأجهزة أشعة حديثة ومعامل طبية للكشف على المواطنين وتقديم كل سبل الرعاية اللازمة لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب بجامعة طنطا، أن هذه القوافل تأتي استكمالاً لدور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كل الجهات التنفيذية بالمحافظات، مشيرًا إلى أن الجامعة تنظم أكثر من قافلة طبية كل شهر، تضم القافلة نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كل التخصصات الطبية، ويتم خلالها توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وإحالة الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية لتلقي العلاج اللازم بالمجان.

من جانبهم أشاد أهالي الوادى الجديد بالفرق الطبية المشاركة فى القافلة من جامعة طنطا، وحسن رعايتهم للمرضى وتوفير العلاج اللازم لهم وإجراء الجراحات اللازمة للحالات الحرجة بالمجان.

جامعة طنطا تختتم فعاليات القافلة الطبية بالوادي الجديد

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