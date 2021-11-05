الخارجية الأمريكية تجدد الدعوة لمواطنيها مغادرة إثيوبيا بأسرع وقت

جددت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، الدعوة لجميع مواطنيها بمغادرة إثيوبيا بأسرع ما يمكن، حسبما أفادت فضائية العربية.

وفي وقت سابق من اليوم، دعت السفارة الأمريكية في أديس أبابا جميع الأطراف المشاركة في الصراع بسرعة البدء في مفاوضات وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة، مؤكدة أن "استمرار القتال لا يؤدي إلا إلى إطالة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الكثير من الناس في إثيوبيا في الوقت الحالي".

وأعربت السفارة، عبر تغريدة نشرتها على حسابها على "توتير"، عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الأعمال القتالية في شمال إثيوبيا، وخاصة في أمهرة وعفر، قائلة "نشعر بالقلق من التقارير التي تفيد بتوسع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي للصراع في أمهرة وعفر."

وتابعت "يجب على جميع الأطراف أن تبدأ مفاوضات وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة".