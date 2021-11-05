الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق.. نوري المالكي يدعو المتظاهرين إلى عدم التصعيد

نوري المالكي
نوري المالكي

طالب زعيم ائتلاف دولة القانون العراقى نوري المالكي، اليوم الجمعة، المتظاهرين إلى عدم التصعيد، فيما حذر من تدخل أياد خبيثة وأطراف مشبوهة لإشعال الفتنة وخلط الأوراق.

وقال المالكي في تغريدة على صفحته بـ"تويتر": "أدعو المتظاهرين جميعا المعترضين على نتائج الانتخابات والمطالبين بحقوقهم المشروعة إلى عدم التصعيد، واتباع السياقات القانونية في التظاهر والمطالبة بشفافية الانتخابات والابتعاد عن الاحتكاك بالقوات الأمنية أو إثارتها، نحن معكم في تلبية مطالبكم المشروعة وانصافكم". 

وطالب المالكي أيضا القوات الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المتظاهرين والممتلكات العامة وعدم الانجرار للمواجهة مع اخوتهم المتظاهرين. 

وتابع المالكى: "ندين بشدة الاعتداء واستخدام العنف والقوة المفرطة من أي طرف كان، ونحذر من تدخل اياد خبيثة وأطراف مشبوهة من أجل إشعال الفتنة وخلط الأوراق".

وقد تظاهر عدد من المحتجين العراقيين أمام المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد اعتراضا على نتائج الانتخابات.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية واع، اليوم الجمعة، أن عددا من المحتجين تظاهروا أمام المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد اعتراضا على نتائج الانتخابات.

العراق المتظاهرين الفتنة نتائج الإنتخابات القوات العراقية

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وائل لطفي

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