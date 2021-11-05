الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط عاطل بتهمة حيازة مخدرات بالمعصرة

حبس
حبس

استدعت النيابة العامة بحلوان، ضابط التحريات فى واقعة القبض على عاطل ، بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل شقته فى المعصرة.

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، في ضبط كمية من الحشيش المخدر بحوزة أحد الأشخاص في المعصرة بقصد الإتجار، وحرر محضر بالواقعة.

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المُرخصة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من الشقة محل سكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل سكنه وضبط بحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وأقر بتحصله على المواد المخدرة المضبوطة من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) "جارى تقنين الإجراءات لضبطه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة حلوان ضابط التحريات عاطل مواد مخدرة داخل شقتة

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