485 مليون دولار تمويلات إنمائية.. الحصاد الأسبوعي لوزارة التعاون الدولي

شهدت وزارة التعاون الدولي، العديد من الفعاليات والأحداث الهامة خلال الأسبوع الماضي، في إطار سعي الوزارة لتعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني لقطاعات الدولة المختلفة.

تمويلات إنمائية من البنك الدولي والولايات المتحدة



وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، موافقة البنك الدولي على تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، لدعم جهود الحكومة الهادفة لتنفيذ الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، في إطار ثلاثة ركائز أساسية، هي تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

كما أعلنت «المشاط»، توقيع 7 اتفاقيات منح مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار التعاون بين البلدين لعامي 2021\2022، في قطاعات التعليم، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار، فضلا منحة بقيمة 5 ملايين دولار تم توجيهها لقطاع الصحة في وقت سابق لتعزيز جهود الدولة للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا.

برنامج التعاون الجديد مع سويسرا



وأطلقت وزيرة التعاون الدولي، برنامج التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة سويسرا للفترة من 2021\2024، خلال استقبالها وفد سويسري رفيع المستوى برئاسة السفيرة باتريشيا دانزي، رئيسة الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، حيث يعمل البرنامج الجديد على دعم أولويات الحكومة التنموية فضلا عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مستوى العديد من المحاور من بينها تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والنمو الأخضر والتنمية العمرانية الشاملة والمستدامة، وتمكين الشباب من تنمية مهاراتهم من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتحسين بيئة الأعمال.

وضع حجر أساس صومعة حبوب غرب بورسعيد



وخلال الزيارة التي قامت بها وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، لمحافظة بورسعيد، تم وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن، بتمويل من صندوق الأوبك للتنمية الدولية بقيمة 14 مليون دولار، والتي تعزز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي .

يوم المدن العالمي



وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في مؤتمر يوم المدن العالمي، الذي عقدته وزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، بالأقصر، حيث شاركت في جلسة حول تأثير التغيرات المناخية على الفئات الأكثر ضعفًا، كما بحثت التعاون المشترك مع السيدة ميمونة شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات".

لقاء وفد كوريا الجنوبية



التقت «المشاط»، وفد رفيع المستوى من حكومة كوريا الجنوبية، لبحث مستقبل العلاقات المشتركة وذلك عقب اختيار مصر شريكًا استراتيجيًا لكوريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مستوى علاقات التعاون الدولي، حيث تطرق اللقاء إلى بحث العديد من المحاور من بينها توطين صناعة القطاعات والتوسع في التمويلات الخضراء.

وفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية



وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على لقاء وفد مجلس إدارة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، للاطلاع على نتائج الزيارة التي قاموا بها لمصر في الفترة من 23-30 أكتوبر، للقاء عدد من المسئولين وتفقد المشروعات التنموية التي يمولها الصندوق، وناقشت خلال اللقاء ملامح الاستراتيجية المستقبلية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة 2023\2027.

مذكرة تفاهم لتمكين المرأة



كما شهدت توقيع توقيع مذكرة تفاهم بين مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وجمعية سيدات أعمال مصر، للتعاون بشأن تحسين البيئة المواتية للتجارة والاستثمار للمصدرين من السيدات، مع التركيز بصفة خاصة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الملتقى الثاني للتجارة العربية والأفريقية



وألقت وزيرة التعاون الدولي، كلمة افتتاحية في الملتقى الثاني للتجارة العربية والأفريقية الذي ينظمه المصرف العربي للتنمية الاقتصادية، بالقاهرة، والذي افتتحه السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء.

لقاء لجنة الشئون الاقتصادية



وخلال لقائها بلجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، دور الوزارة في تعزيز الشراكات الدولية ودفع أجندة التمويل الإنمائي، من خلال الجهود المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق 2018\2022"، وتحقيق رؤية الدولة التنموية 2030، كما تطرقت إلى تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على التمويلات الإنمائية.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في المؤتمر الذي عقدته وزارة التضامن الاجتماعي، لاستعراض توصيات الجلسات الحوارية مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز مشاركتهم في التنمية، في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الدولة.

تقرير البنك الدولي



وفي تعليقها على تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول توقعات النمو للاقتصاد المصري، أكدت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التوقعات الإيجابية تؤكد قدرته على المضي قدمًا نحو تحقيق التعافي من تداعيات جائحة كورونا، كما تعكس نجاح الإصلاحات الحكومية في الحفاظ على استدامة النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعافي السريع من تداعيات الجائحة.