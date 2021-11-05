أبوظبى تعلن عن 9 مشاريع جديدة لدعم مبادرة الإمارات المناخية

قال مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان اليوم الجمعة، إن دائرة الطاقة في الإمارة أعلنت عن تسعة مشاريع رئيسية لدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية؛ لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وأضاف المكتب أن من المتوقع أن تخفض المشاريع المخطط لها، بجانب المشاريع القائمة، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الطاقة وإنتاج المياه في أبوظبي بنسبة 50 بالمئة على الأقل على مدى عشر سنوات.

وتهدف الإمارة إلى الوصول لقدرة إنتاجية للطاقة النظيفة تصل إلى 8.8 جيجاوات بحلول 2025.