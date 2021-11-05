ضبط 13500 قطعة مستلزمات طبية «شرائط سكر» مجهولة المصدر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الجهود عن ضبط ( 13500 قطعة مستلزمات طبية "شرائط سكر" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ومغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة القاهرة.