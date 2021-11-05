دير الأنبا صموئيل المعترف يُحيى تذكار شهدائه الثالثة اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالذكرى السنوية الثالثة لشهداء دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون.

فأحيا دير القديس الانبا صموئيل المعترف، اليوم الجمعة قداسات الذكرى السنوية الثالثة لشهداء الحادث الإرهابي الثاني، الذي استهدف دير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا عام 2018.

وترأس صلاة القداس الإلهي الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير الأنبا صموئيل ورهبان الدير.

وقال الدير في بيان له: انه سوف يتم فتح أبواب دير الأنبا صموئيل المعترف لإحياء الذكرى الثالثة لشهداء الأنبا صموئيل بدءا من اليوم الجمعة، والدير سوف يستقبل كل الزائرين من مختلف الإيبارشيات .

وتابع الدير: أنه سوف يقام صلاة القداس الإلهي بالكاتدرائية بالدير بمشاركة أسر الشهداء ورهبان الدير، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي لسلامة الجميع ورهبان الدير.

يذكر أن طريق مدق دير الأنبا صموئيل بمركز مغاغة، كان قد شهد حادثين إرهابيين استهدفا زوار الدير، حيث وقع الحادث الأول في يوم الجمعة من مطلع شهر مايو من عام 2017، وأسفر عن وقوع 28 شهيدا، والثاني كان خلال شهر نوفمبر من عام 2018، وأسفر عن استشهاد 9، ليبلغ إجمالي الشهداء في الحادثين 37، بخلاف عشرات المصابين وهو الأمر الذي جعل أجهزة الأمن والمسئولين بالمحافظة يقرروا إغلاق الطريق ووقف جميع الرحلات إلى الدير من خلال هذا الطريق لحين رصفه وتخطيطه وتأمينه أمنيًا.

جدير بالذكر أنه أعلن جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، في سبتمبر 2020 عن انتهاء أعمال رصف وتخطيط طريق دير الأنبا صموئيل المعترف بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

وكان قد تم رصد مبلغ 48 مليون جنيه لرصف الطريق، وتم إسناد أعمال تخطيط ورصف الطريق للشركة الوطنية للمقاولات العامة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتم تكثيف العمالة والمعدات لإنهاء المشروع في التوقيتات المحددة حتى يعاد فتحه واستخدامه من جديد.