موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021-2022.. وكيفية تقييم الطلاب

امتحانات الصف الرابع الابتدائي من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة ، حتى تصدرت القائمة الرئيسية للموقع، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد الامتحانات و كيفية تقييم الطلاب ورابط نماذج الامتحانات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للطلاب.

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدولا زمنيا لإجراء امتحانات كافة الطلاب في المراحل التعليمية بما فيهم طلاب الصف الرابع الابتدائي حيث يتم تقييم الطلاب عن طريق الامتحانات التقييمية الشهرية ( أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر)، وذلك خلال الفصل الدراسي الأول حيث تعقد اختبارات لقياس مدى استيعاب وفهم الطلاب للمناهج التعليمية وليس الحفظ والتلقين فيما يتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 15 يناير المقبل وحتى 3 فبراير 2022 وفقا الخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة للعام الدراسي الحالي.



كيفية تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي 2021

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة تقييمية لطلاب الصف الرابع الابتدائي خاصة عقب تطبيق خطة تطوير المناهج الدراسية الجديدة حيث يتم تقييم الطلاب على مدى استيعاب وفهم المناهج عن طريق إجراء 6 اختبارات شهرية 3 في الفصل الدراسي الأول و 3 في الفصل الدراسي الثاني بالإضافة على إنجاز المهام الأدائية والمواظبة على الحضور وتقويم تكويني وتحقيق معدل حضور لا يقل عن 80 % بالنسبة التربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية، وذلك لتقييم كافة قدرات الطلاب والارتقاء بمداركهم ومستوى استيعابهم للبيئة المحيطة بهم.

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كيفية تقييم الطلاب الصف الرابع الابتدائي



رابط نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقع إلكتروني للحصول على نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي التجريبية لقياس مدى استيعاب وفهم الطلاب وذلك من خلال هذا الرابط ( من هنا) وذلك للاطلاع والتعرف على شكل ونوع الأسئلة التي سيخضع لها الطلاب أثناء الامتحانات التقييمية الشهرية ونصف العام (الفصل الدراسي الأول) وذلك لكسر رهبة وخوف الطلاب أثناء الامتحانات والخضوع لها بكل سلاسة دون أي ضغوط نفسية أو عصبية تذبذب التقييم الجيد للطلاب خاصة في ظل تغيير المناهج الدراسية.