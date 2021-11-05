الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تعلن الخريطة الصنفية لزراعة الفول البلدي في المحافظات

الفول البلدي
الفول البلدي

أعلنت وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية، الخريطة الصنفية للفول البلدي، ضمن الخريطة الصنفية للمحاصيل الشتوية والتي تضم القمح والفول البلدي. 

 وأوضح الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، الخريطة الصنفية ومواعيد الزراعة لمحصول الفول البلدي لموسم (2021-2022)، موضحا أن هذه الخريطة الصنفية لأصناف الفول البلدي تستهدف الوصول لأعلى إنتاجية من وحدة المساحة.

وأضاف مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن هذه الخريطة تستهدف أيضا الوصول إلي أنسب مواعيد لزراعة الفول البلدي في المحافظات المختلفة ، للوصول لأعلى إنتاجية من الفول البلدي وتلبية الاحتياجات المتزايدة من هذا المحصول الهام ضمن النمط الغذائي لأغلب المصريين. 

- زراعة الفول البلدي في الوجه البحري ابتداء من 10 إلى 25 نوفمبر

و من جانبه قال الدكتور علاء عزمي، رئيس قسم بحوث المحاصيل البقولية، إنه وفقا لهذه الخريطة الصنفية للفول البلدي، تتم زراعة محصول الفول البلدي، في محافظات الوجه البحري ابتداء من 10 نوفمبر  الحالي إلى 25 نوفمبر في منطقة النوبارية ومحافظات  بورسعيد والإسماعيلية، والسويس، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، والمنوفية، والقليوبية.

وأضاف "عزمي"، أن الأصناف التي تجود في الوجه البحري وبورسعيد والإسماعيلية والسويس هي أصناف جيزة 716، وجيزة 843، وسخا1 وسخا 4، ونوبارية 1 ونوبارية 2، ونوبارية 3 ونوبارية 4، ونوبارية 5. 

- أنسب وقت لزراعة المحصول في الجيزة من 30 أكتوبر إلى 20 نوفمبر

وأوضح رئيس قسم بحوث البقوليات أن أنسب وقت لزراعة الفول البلدي في محافظة الجيزة في الفترة من 30 أكتوبر إلى 20 نوفمبر، وأن الأصناف المناسبة للزراعة فيها هي صنفي جيزة 716 وجيزة 843 وسخا 1، سخا 4 ، مشيرا إلى إنه فيما يتعلق بزراعة الفول البلدي في محافظة الفيوم فتتم الزراعة بنفس مواعيد الزراعة في الجيزة وهي الفترة من 30 أكتوبر إلي 20 نوفمبر، وذلك للأصناف جيزة 716 وجيزة 843 ومصر 1 وسخا1 وسخا 4.

وشدد على أنه يجب زراعة الفول البلدي في منطقة مصر الوسطى التي تشمل أسيوط والمنيا، وبني سويف، من 15 اكتوبر الى 10 نوفمبر للأصناف جيزة 716 وجيزة 843 ومصر 1، بينما يجب زراعة  أصناف جيزة 843 ووادي 1 ومصر 1  في محافظات مصر العليا، وهي سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد

الزراعة تعلن الخريطة الصنفية لمحصول الفول البلدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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