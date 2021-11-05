الجمعة 05 نوفمبر 2021
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مصر

وزير الإنتاج الحربي: نرحب بفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا في السوق اليابانية

المهندس محمد أحمد
المهندس محمد أحمد مرسي

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير محمد أبو بكر سفير مصر باليابان، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وأوضح أن هذا اللقاء يأتي بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية وسبل فتح أسواق جديدة لمنتجات شركات الإنتاج الحربي بالسوق اليابانية لدعم الصادرات المصرية وكذا جذب استثمارات للسوق المصرية في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التي تمت بالدولة خلال الفترة الماضية، ودفع فرص إقامة شراكات ثنائية تعود بالنفع على كلا الطرفين.

وهنأ وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير محمد أبو بكر على توليه منصبه الجديد كسفير لمصر في اليابان، متمنيًا له النجاح والتوفيق.

وأكد على اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في ظل الفرص الاستثمارية والمشروعات الضخمة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات، معربًا عن ترحيب الوزارة باستقبال الوفود الفنية للشركات اليابانية لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التي تمتلكها ومجالات التعاون المقترحة، مضيفًا أن هذه الزيارات تمثل مجالًا خصبًا لعقد شراكات إستراتيجية جديدة.

من جانبه أشاد السفير محمد أبو بكر بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني وصولاً للتصدير للخارج.

وأكد السفير على حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، وذلك بالاستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخرًا وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والياباني وهو ما يعطي دفعة قوية للسعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية، مضيفًا أنه سيحرص على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال في اليابان لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على إمكانياتها وتحديد موضوعات التعاون التي يمكن التعاون في تنفيذها.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على عمق العلاقات التي تربط بين الجانبين في مختلف المجالات، لافتًا إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات اليابانية في مجالات التصنيع المختلفة.

استثمارات الانتاج الحربى الصادرات المصرية العلاقات الاقتصادية محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي

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