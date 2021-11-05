الكنائس الإنجيليّة في لبنان تحتفل بأحد الإصلاح الـ504

احتفلت الكنائس الإنجيليّة في لبنان بأحد الإصلاح الـ504 في خدمة صلاة تحت شعار «"فَمَعَ أَنَّهُ لاَ يُزْهِرُ التِّينُ، وَلاَ يَكُونُ حَمْلٌ فِي الْكُرُومِ... فَإِنِّي أَبْتَهِجُ بِالرَّبِّ وَأَفْرَحُ بِإِلهِ خَلاَصِ"»

وذلك في الكنيسة الإنجيليّة المشيخيّة في منطقة الرّابية بحضور رئيس المجمع الأعلى للكنائس الإنجيليّة في سوريا ولبنان القسّ جوزيف قصاب.

ترأّس الخدمة القسّ الدكتور هادي غنطوس الّذي قدّم عظة تحاكي الواقع اللّبنانيّ والظّروف الّتي تمرّ بها البلاد اليوم، وشارك في الصّلاة جمع من المؤمنين من مختلف الكنائس الإنجيليّة حيث استعادوا أسس الإصلاح المرتكز على كلمة اللّه والمتمحور حول شخص المسيح بالإيمان.

يأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات الكنائس الإنجيلية لمناسبة ذكرى الإصلاح الإنجيليّ، تجدر الإشارة أنّ أحد الإصلاح يرمز إلى ذكرى بداية حركة الإصلاح مع الرّاهب الأغسطينيّ مارتن لوثر في مدينة جوتنبرج الألمانيّة عام 1517.