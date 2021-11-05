ألمانيا تسجل 37120 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 37120 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.



وللمقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 24668 إصابة.



وسجل المعهد 154 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 121 وفاة يوم الجمعة الماضي.



وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.



وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الجمعة 169.3 إصابة، مقابل 169.9 إصابة أمس الخميس. وتم تسجيل أدنى معدل في 6 يوليو الماضي عند 4.9 إصابة، بينما تم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.



وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و709 آلاف و488 حالة.



يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا في 27 يناير عام 2020.



وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 96 ألفا و346 حالة، وبلغ عدد المتعافين 4 ملايين و342 ألفا و600 شخص.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.