الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تطلق قمرا اصطناعيا لعلوم الأرض إلى الفضاء من تايوان

قمرا اصطناعيا
قمرا اصطناعيا

أطلقت الصين، اليوم الجمعة، قمرا اصطناعيا لعلوم الأرض إلى الفضاء، من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي بشمالي الصين.

 

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ شينخوا ” الصينية ، تم إطلاق القمر الاصطناعي "قوانغمو"، على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-6 في الساعة 10:19 صباح اليوم الجمعة (بتوقيت بكين)، ثم دخل المدار المخطط له.

 

وقال مركز الإطلاق إن عملية الإطلاق المذكورة هي المهمة الـ395 التي تقوم بها سلسلة صواريخ لونغ مارش.

 

قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي الصيني سجل يوم الخميس الماضي، 68 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 محلية العدوى.

 

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من الحالات المذكورة، سُجلت 28 حالة في هيلونغجيانغ و 10 حالات في خبي و 8 حالات في لياونينغ و 5 حالات في كل من خنان وقانسو و 4 حالات في نينغشيا وحالتان في كل من منغوليا الداخلية وجيانغشي وسيتشوان وحالة واحدة في كل من قويتشو ويوننان.

 

وسُجلت يوم الخميس أيضاً 10 حالات إصابة جديدة وافدة بكوفيد-19، 3 حالات منها في كل من شانغهاي وقوانغشي، وحالة واحدة في كل من تيانجين، ولياونينغ، وقوانغدونغ ويوننان، بحسب اللجنة.

 

وسُجلت أيضاً حالة يُشتبه بإصابتها في شانغهاي، قادمة من خارج البر الرئيسي الصيني.

 

ولم تسجل أي حالات وفاة متعلقة بكوفيد-19 يوم الخميس، بحسب اللجنة.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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