الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

فرنسا تسجل أعلى متوسط إصابات بفيروس كورونا فى 6 أسابيع

كورونا فى فرنسا
كورونا فى فرنسا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 9502 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما دفع المتوسط اليومي للحالات الجديدة إلى أعلى مستوى له في 6 أسابيع.

 

وأشارت إلى أن المتوسط اليومي ارتفع إلى 6226، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر الماضي.

 

وسجلت فرنسا متوسطا قياسيا خلال العام الحالي بلغ 42225 إصابة في منتصف أبريل، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى له في 2021 عند 1816 في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغ مجمل الإصابات 7.19 مليون.

 

وسجلت فرنسا 49 وفاة بالفيروس، مما يرفع عدد الضحايا الإجمالي إلى 117832، فيما بلغ المتوسط الأسبوعي للوفيات الجديدة 34 مسجلا أعلى مستوى له في شهر.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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