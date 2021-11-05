الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلاني وخورى وأحمد سعد يحيون خامس ليالِ الموسيقى العربية.. الليلة

النجم عاصي الحلاني
النجم عاصي الحلاني

تستمر فعاليات الدورة الـ 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حيث يقام مساء اليوم الجمعة، أربعة حفلات دفعة واحدة يحييها كبار نجوم الطرب على مسارح الأوبرا المختلفة، بالقاهرة والاسكندرية.

 

ففى الثامنة مساء على مسرح النافورة يتغنى النجم اللبناني عاصي الحلاني بمصاحبة فرقة الحفنى بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من اعماله الخاصة إلى جانب عدد من مؤلفات الطرب يسبقه فاصلا للمطربة مروة ناجي التى تشدو بباقة من الغنائيات الشهيرة، وفقرة موسيقية لعازف القانون العراقي فورات قدوري تضم كوكبة من من ألحان التراث بالاضافة الى عدد من مؤلفاته الخاصة.

فورات قدورى

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربى.

 

وبالتزامن تستضيف مكتبة الإسكندرية حفلاً للفنان اللبناني الكبير مروان خوري بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي يسبقه فاصلا للمطربان العراقي همام إبراهيم ورحاب مطاوع  .

مروان خوري

-أحمد سعد على مسرح الجمهورية

ويشهد مسرح الجمهورية في الثامنة مساء حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات وبمشاركة الفنان أحمد سعد والمنشدين أحمد العمري، محمد عبدالحميد، طه حسين، أمنية سمير يضم مختارات من المؤلفات الروحانية والإبتهالات الدينية التي وضعها كبار الملحنين.

أحمد سعد

وتستمر فعاليات المؤتمر العلمي المصاحب على المسرح الصغير حيث تعقد فى العاشرة صباحاً جلسة تناقش محور تعليم آلات الموسيقي العربية بحضور الدكتور هشام شرف ( العراق ) مقررا ، وكل من الدكتورة هبة ترجمان(سوريا)، الدكتور محمود منيب رشدان ( فلسطين) ، الدكتور حبيب ظاهر العباس( العراق ). 

وتستأنف الجلسة فى الثانية عشر والنصف ظهرا بحضور الدكتور محمد المصمودي( تونس ) مقرراً ، وكل من الدكتور هياف ياسين(لبنان) ، الدكتور عمر بشير ( تونس ) ، الدكتورة نهيل سلوم( سوريا ) الدكتور صابر عبدالستار ( مصر ) .

 

كما تختتم فى الرابعة عصرا على المسرح الصعير منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقي والغناء.

 

هذا العام، الدورة مهداة إلى روح كل من الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر؛ وتضم ليالي المهرجان هذا العام، ٣٣ حفل غنائي وموسيقى بمشاركة ١٠١ فنان من ١٠ دول عربية هي: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان وتقام على ٦ مسارح بثلاث محافظات القاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية )، محافظة البحيرة في اوبرا دمنهور ومحافظة الاسكندرية بمكتبة الاسكندرية التى تستضيف الحفلات لأول مرة، وتقام وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا اللعين.

الدورة الـ 30 من مهرجان الموسيقى العربية النجم اللبناني عاصي الحلاني انجم اللبناني مروان خوري المطرب احمد سعد مسارح الأوبرا مسرح النافورة

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