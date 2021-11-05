حفل مدحت صالح على مسرح النافورة بمهرجان الموسيقى العربية

جدد النجم مدحت صالح عهد الأصالة مع جمهوره خلال الأمسية الفنية، التي أقيمت على مسرح النافورة، مساء الخميس، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وجاءت ضمن فعاليات الدورة 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

وأشعل «صالح» حماس الجماهير، وتغنى بمجموعة من علامات مشوارها لفنى الممتد والتي تنتمي لمؤلفات الإبداع الجاد كان منها "مافيا، بحلم على قدي، ولا تسوي دموع، يتقال، زي ما تحب، كوكب تاني، المليونيرات، النور مكانة في القلوب، الدنيا علمتني، ابن مصر، إلى جانب ثلاث سلامات، الحلوة داير شباكها وبانوراما أم كلثوم من عيون الموسيقى العربية".

وبأنامل ذهبية عزف الموسيقار عمرو سليم على آله البيانو لحن أغنية "أه لو تعرف"، ونال إعجاب واستحسان الحضور، وسط تصفيق حار.

وسبقته المطربة نهى حافظ بأغاني "القلب معاك، غاب القمر، الدنيا غنوة، يا سلام على حبي وحبك"، حيث تشاركت في أداءه مع وليد حيدر الذي قدم "يا واحشني رد عليا، في قلبي غرام، داري العيون"، كما شدت رحاب عمر برائعة أم كلثوم "أنت عمري"، وكان الحفل قد بدأ بموسيقى أنده عليك لمحمد عبد الوهاب.

الفعاليات على مسرح معهد الموسيقى العربية

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية تغنت فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي ومشاركة المطرب الكبير أحمد إبراهيم بباقة من أعمال الطرب بعد فاصل لنجوم الفرقة رضوى سعيد، وأنغام مصطفى، ومحمد شوقي، وأحمد صبري، وعاطف عبدالحميد، ومازن دراز.

وامتدت الفعاليات إلى مسرح مكتبة الإسكندرية، حيث شدت النجمة عفاف راضي بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار بكوكبة من أعمالها الشهيرة وسبقها فاصلا للمطربين شروق شريف، وياسر سعيد، ومصطفى سعد، وهبة إسماعيل.

أحمد سعد يشعل حماس الجماهير بدمنهور

وشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، ومشاركة الفنان أحمد سعد، بعد فاصل ضم مختارات من المؤلفات الروحانية أداها تامر نجاح، حاتم زايد، أحمد حسن وسماح عباس.

كما قدم مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد حفلا لطلاب فصل القانون تدريب الدكتور صابر عبد الستار تضمن مجموعة من الارتجالات والألحان الشرقية الشهيرة.