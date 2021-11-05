الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يناقش مقترح إقامة مركز مجهز للعلاج المائى لأطفال الضمور العضلى

محافظ مطروح
محافظ مطروح

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  عددا من الموضوعات الخاصة بقطاع الصحة بمطروح والتيسير على  المواطنين بحضور الدكتورة سارة مدير عام التأمين الصحي بمطروح، والدكتور حسام عاشور رئيس لجنة المبادرة الرئاسية لعلاج ضمور العضلات (إسكندرية  ومطروح) رئيس قسم العصبية للأطفال بمستشفى الجامعة بالإسكندرية، والدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي والدكتور صبرى شعبان مدير مستشفى مطروح العام والدكتور أحمد السوهاجي نقيب الأطباء بمطروح.


واستعرض عاشور جهود مبادرة علاج مصابي ضمور العضلات وغيرها من الحالات المشابهة مع استقبال ما يقرب من ٧٠ حالة يوم الخميس من كل أسبوع مع تخفيف مشقة السفر على الأهالي مع وجود لجنة فرعية بمطروح وسحب كل عينات التحاليل.

 

 واشار الي تقدم محافظة مطروح بنسبة تنفيذ 85 % في التعامل مع المبادرة موضحا أن الضمور العضلي يحتاج الى الاكتشاف المبكر لارتفاع  تكلفة العلاج العالية في حالة اكتشافه متاخرا لذا لزم أهمية مشاركة جميع الجهات المعنية في التوعية  اللازمة. 


وناقش محافظ مطروح مقترح إقامة مركز مجهز للعلاج المائي لأطفال الضمور  العضلى بالمواصفات الفنية اللازمة  ودعمه بالأطباء والاخصائيين المتخصصين من تربية رياضية ورياض اطفال وعلاج طبيعي موجها بدراسة إنشائه  بمركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد.


ووافق محافظ مطروح على تنظيم ندوة للتوعية بخطورة مرض الضمور العضلي والتوعية بأسبابه خاصة زواج الأقارب وعدم الوعي المبكر به.

محافظ مطروح مطروح المبادرة الرئاسية التأمين الصحي مستشفى مطروح العام ضمور العضلات

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