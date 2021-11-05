الجمعة 05 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 70جوال دقيق بلدى مدعم فى حملة بأم دينار بكرداسة

دقيق
دقيق

أكد المهندس عاطف محمد مدير إدارة تموين كرداسة التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة التموين أن هناك حملات مكثفة على المخابز للتأكد من الإنتاج اليومي المنتظم وتشغيل المخابز في المواعيد الرسمية وإنتاج مطابق للمواصفات و ذات جودة عالية وعدم وجود نقص أوزان أو غلق المخابز بدون عذر القهري أو بدون إذن أو تصريح من الإدارة التموينية التابعة لها.

 

وأوضح عاطف في تصريح خاص للدستور أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط 70 جوال دقيق استخراج 82% البلدي المدعم داخل إحدى منازل بقرية أم دينار مهرب على الفور تم مصادرتها  وتحويلها إلى مطحن البدير بأبوغالب وجاري استكمال الاجراءات القانونية لها.

 

وأوضح مدير الإدارة التموينية بكرداسة أن الحملات الرقابية مستمرة على جميع الأنشطة التموينية والأنشطة التجارية والأنشطة التموينية التي تضم المخابز ومشروع جمعيتي وبدال تمويني ومستودعات البوتاجاز والأنشطة الصناعية للتأكد من عدم وجود تلاعب في السلع أو تجميع حصص من الدقيق استخراج 82% في المخابز أو في أي أماكن أخرى دون استخدامها في الإنتاج  لصالح رغيف الخبز وفي حالة وجود مخالفات تموينية يتم ضبطها وتحرير محاضر لها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

 

وتابع أن الهدف من الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق المحلية وعلى جميع الأنشطة التجارية والمصانع وغيرها من الأنشطة للتاكد من عدم طرح سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو مغشوشة أو مقلده حفاظا على صحة المواطنين من تعرضهم للخطر.

الجيزة مخالفات كرداسة ضبط دقيق الإجراءات القانونية دقيق بلدي

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وائل لطفي

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