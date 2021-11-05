الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الريال السعودي يواصل استقراره الجمعة 5 نوفمبر 2021

الريال السعودي
الريال السعودي

واصل سعر صرف الريال السعودي استقراره في البنوك المصرية، اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021، لليوم الثاني على التوالي.

سعر الريال السعودي

ويرصد "الدستور"، سعر صرف الريال السعودي فى البنوك، حيث سجل سعر الريال السعودي فى البنك المركزي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. 
 

كما واصل الريال السعودي استقراره فى بنك مصر بنحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما استقر الريال في البنك الأهلي المصري، وفقًا لآخر تحديث، حيث سجل 4.18 جنيه للشراء، مقابل 4.19 للبيع، كما استقر الريال السعودي في بنك CIB 4.17 للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي، اليوم الجمعة، في بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

الريال السعودي اليوم الجمعة 5 نوفمبر

فى حين سجل سعر صرف الريال السعودي فى بنك كريدي أجريكول مصر 4.14 للشراء، 4.20 للبيع، كما سجل فى بنك القاهرة 4.17 للشراء، و4.20 للبيع، فى حين سجل فى بنك الإسكندرية 4.15 للشراء، و4.19 للبيع.


الأسواق السعودية

وشهد سوق الأسهم السعودية، ارتفاعا بنسبة 0.57% بمكاسب قدرها 66.57 نقطة فى اخر تداولات الأسبوع، بدعم عدد من القطاعات.
 

زيادة إنتاج النفط

وتعمل المملكة العربية السعودية، في ديسمبر المقبل، على زيادة إنتاجها من النفط بما يتجاوز العشرة ملايين برميل يوميا وذلك للمرة الأولى منذ جائحة كوفيد-19.

وفى إطار تحالف "أوبك+"، قامت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها، "وزراء الدول الـ13 الأعضاء في المنظمة وعشرة حلفاء لها" أمس الخميس، بعقد اجتماع عبر الفيديو، لدراسة زيادة حجم إنتاج النفط في ديسمبر، وذلك فى اطار ضغط الدول المستهلكة التي تمارس ضغوطا لزيادة الإنتاج.

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