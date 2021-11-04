الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

مدحت صالح يبدأ حفل مهرجان الموسيقى العربية بـ«زى ما هى حبها» (صور)

مدحت صالح من حفل
مدحت صالح من حفل مهرجان الموسيقى العربية

افتتح منذ قليل النجم مدحت صالح حفله الغنائي بمهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ30 الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية وسط احتفاء كبير من الحاضرين.

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مدحت صالح من حفل مهرجان الموسيقى العربية

وبدأ حفلته الغنائية بأغنية «زي ما هي حبها» التي عرضت في فيلم ماڤيا للنجم أحمد السقا.

وحرص مدحت صالح على شكر القائمين على مهرجان الموسيقى العربية، والذي يعد واجهة مشرفة للعالم كما قدم الشكر لمخرج الحفل  وخاصة ابنه والذي يساعد في إخراج هذا الحفل الغنائي.

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مدحت صالح من حفل مهرجان الموسيقى العربية

ويحيي النجم مدحت صالح الحفل بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية على مسرح النافورة، بقيادة المايسترو أحمد عامر.

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مدحت صالح من حفل مهرجان الموسيقى العربية
مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربي مركز تنمية المواهب مسرح النافورة الفرقة الموسيقية الموسيقى العربية النجم مدحت صالح عازف البيانو الشهير عمرو سليم مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية المسرح الخارجى بالأوبرا مؤتمر الموسيقي العربية

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