محمد إسماعيل يتسلم الجرعة الثانية من لقاح كورونا للمواطنين بمنطقة الرمل

تسلم محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجرعة الثانية من لقاح كورونا للمواطنين بمنطقة أرض الفولي بالرمل، بالتعاون مع جروب «باكوس» نجمة الرمل بمحافظة الإسكندرية، لافتًا إلى أن الحملة ستجوب مناطق الرمل لاستكمال توفير التطعيم للمواطنين.

حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

وأكد «إسماعيل» أنه يسعى دائما لتقديم خدمة متميزة تليق بكل أهالينا في الأسكندرية، مؤكدًا ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحتكم.

حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

ووجه الشكر والتقدير للدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية لدعمه ورعايته للحملات التطعيم للتيسير على الأهالي، وكذلك القائمين على تنظيم اليوم من جروب باكوس نجمة الرمل وجمال حافظ لتوفير خدمة متميزة للمواطنين.

حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

حملة التطعيم ضد فيروس كورونا